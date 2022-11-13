Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği Baba Destek Programı'nda eğitimler başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürütülecek Baba Destek Programı'nda eğitimler başladı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışlıyla toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek amacıyla Baba Destek Programı’na başladı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve ABB iş birliğiyle yürütülecek bilimsel gelişmeler ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan, Baba Destek Programı’nda eğitimler başladı.

13 HAFTA SÜRECEK

13 hafta sürecek eğitimlerde babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi, sağlıklı iletişim kurabilmesi, çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilenmesi, olası şiddet içeren davranışların değiştirilmesi ve aile içinde demokratik davranışların geliştirilmesi gibi konularda eğitimler veriliyor. Baba Destek Programı’nda 3-6 ve 7-11 yaşlarında çocukları olan babalara yönelik dersler haftada bir gün 2 saat gönüllü eğitimciler tarafından veriliyor.

A’DAN Z’YE BABALIK PEKİŞECEK

Mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayan program kapsamında, Başkentli babalar çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bildiklerini pekiştirirken bilmediklerini de öğrenme imkânı buluyor. ABB Çocuk Etkinlik Merkezi ebeveynlerinin katıldığı programda babaların; çocuklarının bakımında ve gelişimde sorumluluklarını fark etmeleri ve buna uygun tutumlar geliştirilmeleri, çocukları ile karşılıklı ve yakın ilişki kurmaları, çocuklarına zaman ayırmaları, onlarla etkileşim içinde olmaları, şiddetin hiçbir türünü uygulamamaları ve çocukların eğitim süreçlerine katılmaları hedefleniyor.