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Büyükşehir Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenleyecek

Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Oryantiring GSK ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenleyecek.
Büyükşehir Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenleyecek

Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çankaya Oryantiring GSK ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle 30 Ekim 2022 tarihinde Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenleyecek.

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BAŞVURULAR BAŞLADI

“7’den 77’ye Sen de Oryantiringe” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenler; 24 Ekim 2022 tarihine kadar “http://forms.ankara.bel.tr/oryantiring-basvuru” internet sayfasından başvuruda bulunabilecek. Ayrıca, 0312 507 24 29 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekler. 


 

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