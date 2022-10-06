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Büyükşehir inşaat çalışmalarına başladı

Büyükşehir Belediyesi Başkent’e yeni bir spor kompleksi kazandıracak. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’ni hizmete açan Büyükşehir, yağlı güreş karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak yeni bir merkezin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir inşaat çalışmalarına başladı


Daha önce Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’ni hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yağlı güreş karşılaşmalarına ve eğitimlerine ev sahipliği yapacak yeni bir merkezi Başkente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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KASIM AYINDA AÇILACAK

Yenimahalle Macunköy’e hizmet verecek olan merkezin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 750 metrekare kapalı alan ve 2 kattan oluşacak merkezde, yağlı güreş sahası, 20 araç kapasiteli otopark, 40 sporcunun kalabileceği dinlenme odaları ile soyunma odaları ve duş alanları bulunacak. Binanın alt katında fuaye oturma alanı, iki yönetim odası ve mutfak yer alırken, üst katta ise sporcuların dinlenme amacı ile kullanacağı 9 adet yatakhanenin olması planlandı. Yaklaşık 60 sporcuya hizmet vermesi planlanan kompleksin kasım ayında hizmete açılması hedefleniyor.

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