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Büyükşehir kadın muhtarlarla çalışacak

Başkentteki kadın muhtarları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, mahalle ölçeğinde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara daha iyi hizmet verebilmek için kadın muhtarlarla iş birliği yapacak.
Büyükşehir kadın muhtarlarla çalışacak

Hollanda Büyükelçiliği ‘MATRA Sosyal Dönüşüm Programı’ kapsamında desteklenen ve ABB tarafından yürütülen Kadın Güçlenme Merkezi, Başkentin kadın muhtarlarını bir araya getirdi. Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ve Başkentli 56 kadın muhtar katıldı. 

İŞBİRLİĞİ KARARI 

ABB, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında mahallelerde başta dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi olan kadınlar olmak üzere tüm kadınlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla kadın muhtarlarla birlikte iş birliği yapacak. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) temsilcisinin de ‘Muhtar Bilgilendirme Sunumu’ yaptığı toplantıda, muhtarlara Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının hizmetleri ve projeleri anlatıldı. 

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