Büyükşehir Metro ve ANKARAY istasyonlarının çıkışına kumanya dağıtım noktaları kurdu

Büyükşehir Belediyesi, Raylı sistemleri kullanan vatandaşların yolda iftarlarını açabilmesi için belirlenen Metro ve ANKARAY istasyonlarının çıkışına kumanya dağıtım noktaları kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 30 gün boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz iftarlık kumanya dağıtacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Kızılay’daki 2 farklı metro çıkışı, Beytepe ve AKM metro istasyonu ile Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ ANKARAY istasyonlarına kumanya dağıtım noktaları kurdu.

İFTARINI AÇAMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN

ABB, işlerinden ya da okullarından evlerine yetişmek için raylı sistemleri kullanan vatandaşların iftarlarını açabilmeleri için kumanyalar hazırladı.

İlk gün sandviç, hurma, su ve meyve suyunun yer aldığı kumanyaların içeriğinin günlük olarak değişeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak işlerinden evlerine yetişmek üzere raylı sistemleri kullanan vatandaşların iftarlarını açabilmeleri için Kızılay’daki 2 farklı metro çıkışına, Beytepe ve AKM metro istasyonuna, Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ ANKARAY istasyonlarının çıkışında kumanya dağıtmaya başladık. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız bu uygulamadan yararlanabilirler. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum.”

KUMANYA DAĞITIMINA BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

İftar saatinde yolda olan ve kumanyalara yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

-Sefa Kasım Ulaş: “Güzel bir uygulama sonuçta ben işten çıkıyorum 10 dakikada eve gidemeyeceğim. Yolda bu sayede iftarımı açabileceğim.”

-Arif Özkan: “İyi bir uygulama. Dar günlerde çok çok iyi bir uygulama. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

-Mücel Türközmen: “Gayet güzel düşünülmüş. İçeriği de gayet iyi, hurmaya kadar var. Sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan’ı mübarek olsun, Allah kabul etsin”

-Sakine Yiğiter: “Çok iyi düşünmüş başkanımız. Teşekkür ederiz.”

-Oğuz Şentürk: “Gayet Güzel bir uygulama, teşekkür ediyorum Mansur başkana.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca ayrıca iftar saatlerinde Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde cuma ve cumartesi günleri vatandaşlara BELPA Mutfağı’nda hazırlanan sıcak çorba, haftanın 7 günü ise çay ve lokum ikramında bulunacak.