  • BIST 2.251,68
  • Altın 909.337
  • Dolar 14.6702
  • Euro 16.2241
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

Büyükşehir Metro ve ANKARAY istasyonlarının çıkışına kumanya dağıtım noktaları kurdu

Büyükşehir Belediyesi, Raylı sistemleri kullanan vatandaşların yolda iftarlarını açabilmesi için belirlenen Metro ve ANKARAY istasyonlarının çıkışına kumanya dağıtım noktaları kurdu. 
Büyükşehir Metro ve ANKARAY istasyonlarının çıkışına kumanya dağıtım noktaları kurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 30 gün boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz iftarlık kumanya dağıtacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Kızılay’daki 2 farklı metro çıkışı, Beytepe ve AKM metro istasyonu ile Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ ANKARAY istasyonlarına kumanya dağıtım noktaları kurdu.

emr_3607.jpg

İFTARINI AÇAMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN
ABB, işlerinden ya da okullarından evlerine yetişmek için raylı sistemleri kullanan vatandaşların iftarlarını açabilmeleri için kumanyalar hazırladı.

İlk gün sandviç, hurma, su ve meyve suyunun yer aldığı kumanyaların içeriğinin günlük olarak değişeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak işlerinden evlerine yetişmek üzere raylı sistemleri kullanan vatandaşların iftarlarını açabilmeleri için Kızılay’daki 2 farklı metro çıkışına, Beytepe ve AKM metro istasyonuna, Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ ANKARAY istasyonlarının çıkışında kumanya dağıtmaya başladık. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız bu uygulamadan yararlanabilirler. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum.”

emr_3626.jpg

KUMANYA DAĞITIMINA BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ 
İftar saatinde yolda olan ve kumanyalara yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:
-Sefa Kasım Ulaş: “Güzel bir uygulama sonuçta ben işten çıkıyorum 10 dakikada eve gidemeyeceğim. Yolda bu sayede iftarımı açabileceğim.”
-Arif Özkan: “İyi bir uygulama. Dar günlerde çok çok iyi bir uygulama. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”
-Mücel Türközmen: “Gayet güzel düşünülmüş. İçeriği de gayet iyi, hurmaya kadar var. Sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan’ı mübarek olsun, Allah kabul etsin”
-Sakine Yiğiter: “Çok iyi düşünmüş başkanımız. Teşekkür ederiz.”
-Oğuz Şentürk: “Gayet Güzel bir uygulama, teşekkür ediyorum Mansur başkana.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca ayrıca iftar saatlerinde Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde cuma ve cumartesi günleri vatandaşlara BELPA Mutfağı’nda hazırlanan sıcak çorba, haftanın 7 günü ise çay ve lokum ikramında bulunacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü03 Nisan 2022 Pazar 11:25
  • Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı02 Nisan 2022 Cumartesi 04:20
  • Başkent Marketlerde Ramazan ayında uygun fiyata kuşbaşı ve kıyma satışı yapılacak02 Nisan 2022 Cumartesi 03:23
  • Yenimahalle'de 9 ayrı noktada kütüphane hizmeti02 Nisan 2022 Cumartesi 00:27
  • Pursaklar’da fidanlar toprakla buluştu02 Nisan 2022 Cumartesi 00:26
  • Gölbaşı'nda ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacak02 Nisan 2022 Cumartesi 00:24
  • Nezaket Okulu'nda öğrencilere kitap okuma etkinliği düzenlendi02 Nisan 2022 Cumartesi 00:22
  • Çubuk'ta çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı01 Nisan 2022 Cuma 16:41
  • Kahraman Kart hayata geçirildi01 Nisan 2022 Cuma 04:22
  • Kıbrıs gazileri yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret etti01 Nisan 2022 Cuma 03:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti