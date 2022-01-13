Çaldığı televizyonu evine götürdüğü anlar kamerada

Adana’da son bir ayda 10 hırsızlık olayına karışan 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Adem K.'nin, çaldığı televizyonu evine götürdüğü anlar güvenli kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir ayda 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, dün şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alındı. 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Adem K.’nin, Barış Mahallesi’ndeki bir evden çaldığı televizyonu taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem K.’nin, kucağındaki televizyonla yürüdüğü ve evine girdiği görüldü. Ayrıca Adem K.’nin, güvenlik kamerasına görünmemek için başka bir evin duvarı kenarından yürümesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.