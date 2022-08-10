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Çalışanlara ek zam düzenlemesi 

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ek zam düzenlemesi yaparak belediye işçilerini enflasyona karşı korudu.
Çalışanlara ek zam düzenlemesi 

Ocak ayında yapılan yıllık zam artışının ardından, Temmuz ayında da yeni bir ek zam yapan Başkan Süleyman Acar, çalışanlarını enflasyona ezdirmedi.

Acar yaptığı açıklamada ‘’personellerimizi hiç bir zaman enflasyona karşı ezdirmedik Kızılcahamam Belediyemizin tüm personelleri bizler için çok değerli. Göreve geldiğimiz günden beri gerek çalışan personellerimizin maaşı konusunda, gerek emekliye ayrılan mesai arkadaşlarımızın tazminatları konusuna her zaman öncelik verdik. Bizlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden enflasyonla mücadele kapsamında işçilerimizin alım güçlerinin düşmemesi için yeni bir iyileştirme daha yaptık, kıymetli mesai arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.
 

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