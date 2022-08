Çalışmalar Devam Ediyor

Ankara Kulübü Derneği yeni dönem çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, haftalık eğitim çalışmasını, Genel Merkez Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden nezaretinde sürdürdü.

Ankara Kulübü Derneği yeni dönem çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, haftalık eğitim çalışmasını, Genel Merkez Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden nezaretinde sürdürdü.

Ankara Kulübü Derneği Ankara Konağı Başkent Salonu’nda gerçekleştirilen Seymen çalışmasında, yakın zamanda revize edilen Seymen oyunları ve müzikleri üzerinde duruldu.

Revize edilen Seymen oyunlarının ve müziklerinin öne çıkan özelliklerini Seymenlere uygulamalı olarak anlatan Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden, yeni dönem etkinlik programına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini vurguladı.

Maden, üstlendikleri sorumluluğun anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Ankara’nın en köklü sivil temsilcisi olan Ankara Kulübü Derneği olarak Ankaralılık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak, Seymenlik geleneğini ve Bacıerenliği yaşatmak, geleneksel müziklerimizi, oyunlarımızı, Ankaramızın geleneksel tarihi kültürel değerlerini geçmişle bağlarımızı koparmadan aslına uygun olarak yeniden inşa etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu anlamda üstlendiğimiz sorumluluğun, misyonun bilinciyle hareket ediyoruz.

Önümüzde yoğun bir etkinlik programı var. Öncelikle 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan büyük taarruzun yıldönümü kutlama etkinliklerinde yerimizi alacağız. Eylül ayının 12’sinde başlayacak olan Ahilik Haftası kutlamalarına her yıl olduğu gibi yine katkımızı sağlayacağız. 5 Ekim 1922 Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğini kabulü ve 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ankara’nın Başkent olarak kabul edilişinin yıldönümü nedeniyle Ankara Kulübü Derneğimizin ev sahipliğinde her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen 5-13 Ekim Uluslararası Başkеnt Ankara Haftası etkinlikleri hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada, devam eden süreçte gerek özel gerekse resmi olmak üzere davetli olduğumuz birçok etkinliğe de katılarak Ankara’mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun için de tüm birimlerimiz dahilinde ve her anlamda çalışmalarımızı sıkı tutarak, sürdürüyoruz.” diye konuştu.