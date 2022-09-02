Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye personellerini piknik organizasyonunda bir araya getirdi.

Basın ve Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Spor Müdürlüğü çalışanları Çamlıdere Aluçdağı Yaylası’nda düzenlenen piknikle nefes aldı. Çamlıdere mesire alanında düzenlenen piknikte Mamak Belediyesi çalışanları yoğun iş temposuna mola verdi; moral, motivasyon depoladı. İkramlıklarla, eğlence alanları ile piknik organizasyonu belediye çalışanlarının yüzünü güldürdü.

Çocukluklarına döndü

Mamak Belediyesi çalışanları, çocukluklarına döndü. Voleybol, futbol oynayanlar, boğa üstünde durmaya çalışıp rodeo yapanlar… İp atlayanlar da vardı, Musiki Muallim Mektebi’nin kıymetli sanatçılarını türküleriyle halay çekenler de…

Bayram yerine dönen piknikte Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de çalışanları ile bir araya geldi. Başkan Murat Köse, çalışanları ile selamlaştı, sohbet etti, onlara iyi eğlenceler diledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz piknikle çalışanlarımızla bir araya geldik. Sıkı çalışma temposuna ara vererek bol oksijenli doğa harikası bir yaylada güzel bir gün geçirildi. Eylül ayı ile birlikte Güz Sezonu çalışmaları için enerji toplandı” diye konuştu.



