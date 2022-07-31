Can dostlar için “bir kap su” çağrısı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde, sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere yerleştirdiği su kaplarını bir an olsun boş bırakmıyor.

Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere yerleştirdiği su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca can dostların yaşam alanlarına mama ve yem bırakmayı da ihmal etmiyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor.

‘BİR KAP DA SİZ BIRAKIN’

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Onlar bize Allah’ın emaneti. Dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diyerek vatandaşlara da ev ve iş yerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.