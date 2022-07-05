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Can dostlara sıcak yuva 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek can dostların hayat standartlarını korumak, sokak hayvanlarından korkan çocuk ve vatandaşların sesi olmak için hayata geçirdiği dev proje 6 Temmuz’da kapılarını açıyor.
Can dostlara sıcak yuva 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde başlatılan ve yapımı devam eden Türkiye’nin en donanımlı ve modern ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sona gelindi. Gölbaşı Gölbek Mahallesi’nde 50 bin metrekare üzerinde hayata geçen merkezin artık sokakta yaşayan canları 6 Temmuz itibarıyla ağırlamaya başlayacağını müjdeleyen Başkan Ramazan Şimşek “Bu alanı biz belediye olarak, kendi imkânlarımızla hayata geçirdik. Köylülerimizle istişare ederek, Gölbaşı Belediyemizin kendi arsası üzerine bu merkezi yaptık. Burayı yapmakta ki amacımız insanlarımızın rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak ve sokak hayvanlarını huzurlu ve güzel bir ortamda muhafaza etmek” dedi.  

“Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor, trafik kazalarıyla canlarını kaybediyor. Kimi açlık, susuzluk ve hava koşulları ile mücadele ederken yaşama haklarından oluyor” diyen Ramazan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu duruma sessiz kalamaz, biz evlerimizde huzurla güvenle yaşarken onları kapı önünde bırakamazdık.  Dostlarımızı bir yere kapatmaktan ziyade onlara doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. Serbestçe gezebilecekleri, doğal ahşap kulübelerinin olduğu kafeslenmeyecekleri, kendilerine ve çevreye zarar vermeden yaşayabilecekleri bir alan sağlayacağız. Bu alanda yine köpeklerimizin her türlü bakımları ile ilgilenecek veteriner hekimlerimiz ve eğitmenlerimiz görev yapacak. Türkiye için çok önemli bir alan olduğunu düşünüyoruz.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK PROJE 

Gölbaşı Gölbek mahallesinde 50 bin metrekare arsa üzerinde kurulu olan barınak hakkında detayları da aktaran Ramazan Şimşek “249 adet padok, karantina alanı, kısırlaştırma merkezi, ameliyathane, rehabilitasyon alanı, yem üretme tesisi, hayvan morgu, soğuk hava deposu, temizleme alanı, eğitim parkurları, yem üretme tesisi, ameliyathaneler ve doğal yaşam alanları yer alacak. Beşer bin metrekarelik alanları ise hayvanlarımızın serbest dolaşma ve kulübelerinin olduğu bir yer olarak konumlandırdık. Doğal ahşap kulübelerinin olduğu kafeslenmeyecekleri, kendilerine ve çevreye zarar vermeden yaşayabilecekleri bir alan sağlayacağız. Bu alanda yine köpeklerimizin her türlü bakımları ile ilgilenecek veteriner hekimlerimiz ve eğitmenlerimiz görev yapacak. Peyzajı ve teknik özellikleri ile Ankara’ya ve Türkiye’ye örnek olacak hayvan rehabilitasyon merkezimizi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

DOĞAYLA BARIŞIK TESİS 

Projenin diğer detaylarını da aktaran Şimşek “Tesisimizde 1500 metrekare alanda köpek eğitim parkuru ve 3 farklı bölgeden oluşan toplamda 10.000 metrekare doğal yaşam alanı ve bu alan içerisinde yaklaşık 500 adet korumalı köpek kulübesi bulunacak. Tesiste kullanılan arıtma tesisi sayesinde sulamada ve temizlikte kullanılan sular geri dönüşüm yöntemi ile tekrar kazandıracak olup, doğaya dost bir tesis oluşturulması amaçlanmaktadır. İçerisinde çeşitli yapılarımız ve idari binalarımız mevcut. Bu idari binamızın içinde dostlarımıza kısırlaştırma yapabileceğimiz bir ameliyathane var. Ayrıca alanda eğitim ve veterinerlik hizmeti de vereceğiz. Burada örnek veriyorum karantina bölgesi olacak. Hasta hayvanlarımızı diğer hayvanlar ile bir araya getirmeyecek, başka bir alanda misafir edeceğiz. Anne ve yavru canları da diğer canlılar tarafından zarar görmemeleri için ayrı bir bölümde tutacağız. Eğitime ihtiyacı olan canlılarımız var. Onlar için de ayrı bir bölüm hazırladık. Buradaki eğitmenlerimiz ile onları eğitime tabi tutacağız. İrtibat merkezleri kurulup, 7/24 güvenlik önlemi alınacak” dedi. Başkan Şimşek “Alma Sahiplen” sloganını yineleyerek “Her can bizlere emanet. Vatandaşlarımızın satın almak yerine bir canı sahiplenmeleri bizleri mutlu edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.  

İşte Can Dostların Yaşam Alanının Detayları
Bu alanlarda;
-Karantina Bölümü
-Yavrulu Köpekler Bölümü
-Küçük Köpekler Bölümü
-Büyük Köpekler Bölümü
-Eğitim Gören Köpekler Bölümü
-Ameliyat sonrası gözlem bölümü
-Yaklaşık 200 metrekare idari bina içerisinde ameliyathane ve veteriner odaları (hepa filtreli olacak şekilde mikrobik ortam oluşmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş ve imal edilecektir)
-Tesisin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 300 metrekare depolama binası içerisinde tesise ait mama deposu, soğuk hava ve temiz su depoları ile arıtma tesisi bulunmaktadır.
-Tesisimizde 1500 metrekare alanda köpek eğitim parkuru ve 3 farklı bölgeden oluşan toplamda 10.000 metrekare doğal yaşam alanı 
-Bu alan içerisinde yaklaşık 500 adet korumalı köpek kulübesi 
-Tesiste kullanılan arıtma tesisi sayesinde sulamada ve temizlikte kullanılan sular geri dönüşüm yöntemi ile tekrar kazandıracak olup, doğaya dost bir tesis oluşturulması amaçlanmaktadır.

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