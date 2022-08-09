Can dostlara unutulmaz şenlik

Yenimahalle Belediyesi, sokak hayvanlarına destek olmak ve ilçe genelinde hayvan severleri bir araya getirmek amacıyla “Pati Dostları” şenliği düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi ve The Maya Family işbirliği ile sokak hayvanları yararına, Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenlenen “Pati Dostları” buluşmasına yüzlerce evcil hayvan sahibi katılım gösterdi. Sokak hayvanlarına dağıtılması ve can dostların aç kalmasının önüne geçilmesi için etkinliğe katılan ilçe sakinlerine köpek ve kedi maması da dağıtıldı.

SEVİMLİ MÜCADELE

Yenimahalleli evcil hayvan sahipleri ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, kurulan stantlar aracılığıyla, doğru beslenme yöntemleri, köpeklerde uygun mama seçimi gibi köpek bakımı konusunda büyük öneme sahip konular hakkında detaylı bilgi verildi.

Hayvan sahiplerinin köpekleriyle birlikte katıldığı yumurta taşıma yarışması ve stil yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte eğlenceli dakikalar da yaşandı. Rengârenk kıyafetlerle süslenen köpeklerin kıyasıya mücadele ettiği stil yarışması sonucunda, 4 evcil hayvan sahibine mama hediye edildi.

SATIN ALMA SAHİPLEN

Ekinliğine katılan hayvan severler, “Sokak hayvanları sorununun önüne geçebilmek için satın almayıp sahiplenmeliyiz. Sokak hayvanları konusunda halkın bilinçlenmesi ve özellikle çocuklarımızda hayvanları koruma düşüncesinin oluşturulması için bunun gibi etkinliklerin sürekli yapılması gerekiyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz” dedi.



