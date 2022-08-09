  • BIST 2.785,16
  • Altın 1031.567
  • Dolar 17.9082
  • Euro 18.26
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Can dostlara unutulmaz şenlik

Yenimahalle Belediyesi, sokak hayvanlarına destek olmak ve ilçe genelinde hayvan severleri bir araya getirmek amacıyla “Pati Dostları” şenliği düzenledi.
Can dostlara unutulmaz şenlik

Yenimahalle Belediyesi ve The Maya Family işbirliği ile sokak hayvanları yararına,  Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenlenen “Pati Dostları” buluşmasına yüzlerce evcil hayvan sahibi katılım gösterdi. Sokak hayvanlarına dağıtılması ve can dostların aç kalmasının önüne geçilmesi için etkinliğe katılan ilçe sakinlerine köpek ve kedi maması da dağıtıldı.

SEVİMLİ MÜCADELE 

Yenimahalleli evcil hayvan sahipleri ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, kurulan stantlar aracılığıyla, doğru beslenme yöntemleri, köpeklerde uygun mama seçimi gibi köpek bakımı konusunda büyük öneme sahip konular hakkında detaylı bilgi verildi. 

Hayvan sahiplerinin köpekleriyle birlikte katıldığı yumurta taşıma yarışması ve stil yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte eğlenceli dakikalar da yaşandı. Rengârenk kıyafetlerle süslenen köpeklerin kıyasıya mücadele ettiği stil yarışması sonucunda, 4 evcil hayvan sahibine mama hediye edildi.

SATIN ALMA SAHİPLEN 

Ekinliğine katılan hayvan severler, “Sokak hayvanları sorununun önüne geçebilmek için satın almayıp sahiplenmeliyiz. Sokak hayvanları konusunda halkın bilinçlenmesi ve özellikle çocuklarımızda hayvanları koruma düşüncesinin oluşturulması için bunun gibi etkinliklerin sürekli yapılması gerekiyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 ilçede 17 Çocuk Etkinlik Merkezi açılıyor09 Ağustos 2022 Salı 05:12
  • Altındağ Belediyesi’nden Kuzey Ankara’ya müjde09 Ağustos 2022 Salı 02:00
  • Yaz Konserlerine Büyük İlgi 09 Ağustos 2022 Salı 01:14
  • Büyükşehir'den temizlik seferberliği 09 Ağustos 2022 Salı 01:00
  • 100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi için düğmeye basıldı09 Ağustos 2022 Salı 00:18
  • Aşure Günü Buluşması09 Ağustos 2022 Salı 00:03
  • Kadınlardan yoğun ilgi08 Ağustos 2022 Pazartesi 03:28
  • Çocuklara Yaz Hediyesi08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:26
  • Temizlik Çağrısı08 Ağustos 2022 Pazartesi 01:45
  • AYBÜ YERLEŞKESİNDE AT BİNME KEYFİ08 Ağustos 2022 Pazartesi 01:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti