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Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi yeni mezunlarını verdi

Uğur Mumcu Parkı içerisinde çocukların teknoloji ile tanışmalarına olanak sunan Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi, yeni mezunlarını verdi. 
Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi yeni mezunlarını verdi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ anlayışı ile 2017 yılından bu yana çocukları teknoloji alanında geliştirme amaçlı hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evi, bu yılki eğitim dönemini tamamladı. 9-16 yaş arası 128 çocuk 3D Tasarım, Kodlama, Robotik Kodlama atölyelerinde aldıkları eğitim sürecini tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.  

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HAFTASONU YAPILDI

Tamamı ücretsiz olan ve 9-16 yaş arası çocukların faydalandığı eğitimler örgün öğretimin aksamaması için hafta sonları yapıldı. Çocuklara algoritma mantığı, kodlama ile şekil ve oyun yapılması, robot setinin birleştirilerek robotun oluşturulması eğitimlerinden bugüne kadar 1.383 öğrenci yararlandı. Çocukları teknoloji ile buluşturan Çocuk Teknoloji Evinde okullara tanıtım da yapılıyor. Çocuk Teknoloji Evinde görevli 4 öğretmen eğitimlere katılan okullara ve öğrencilere dersler veriyor. 
 
TEKNOLOJİ GURURLANDIRIYOR

Yeni dünya düzeninin teknoloji ile şekillendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız en iyi hizmetlerden birisi Çocuk Teknoloji Evini çocuklarla buluşturmak oldu. Onların teknolojiyi tanımaları, kullanmayı öğrenmeleri çocuklarımız için de bizim için de çok önemli. Çağımızda teknoloji olmazsa olmaz. Çocuklarımız ücretsiz verdiğimiz bu eğitimi başarıyla tamamladı. Çocuklarımızın başarısını kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu. Taşdelen, yaz tatiline giren çocuklara verimli bir tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.  

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