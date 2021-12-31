Çankaya Kültür Mahallesi’nde mahkemeden satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Kültür Mahallesi’nde 102 metre kare dükkan mahkeme yoluyla satılıyor.
Çankaya Kültür’de mahkemeden satılık dükkanın değeri 350 bin TL olarak ilan edildi.
Satış işlemini Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yapacak.
1. Satış Günü : 17/03/2022
2. Satış Günü : 14/04/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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