  • BIST 2.533,33
  • Altın 1022.195
  • Dolar 17.2728
  • Euro 18.1204
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Çankaya'da 28 parkın eskimiş çocuk oyun alanları yeniliyor

Çankaya Belediyesi 28 parkın eskimiş çocuk oyun alanlarını tamamen yeniliyor. Çankaya’nın çocukları yazın keyfini yenilenmiş oyun alanlarında çıkaracak.
Çankaya'da 28 parkın eskimiş çocuk oyun alanları yeniliyor

Yeni yaptığı parkları birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi bir yandan da eski parkların tadilatını yaparak yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda 28 parkta çocuk oyun alanları tamamen yenileniyor.

Bakım-onarım çalışmalarıyla eski parklardaki banklardan yürüyüş yollarına, oturma guruplarından bitkisel düzenlemeye kadar tüm eksiklerin giderildiği parkların 28’inde çocuk oyun alanları yenilenmeye başladı. Farklı mahallelerde bulunan parkların yanı sıra vatandaşların çokça kullandığı Ahmed Arif, Lozan, Uğur Mumcu ve Kuğulu gibi büyük parkların oyun alanları da bu kapsamda yenileniyor. Eskimiş oyun alanlarının yenilenmesi ile çocuklar daha yeni ve güvenli oyuncaklarla oynayacaklar.

Oyun alanlarının yanı sıra 23 parkta bulunan spor aletlerini de yenileme çalışmalarını başlatan Çankaya Belediyesi çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan Belediye Başkanı Ercan, sağanak yağışlar nedeniyle etkilenen vatandaşları ziyaret etti20 Haziran 2022 Pazartesi 00:26
  • Hamdi Ağalar Konağı hizmet vermeye başladı20 Haziran 2022 Pazartesi 00:25
  • Eti Caddesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 00:24
  • Mamak Belediyesi'nden üniversite sınavına giren öğrencilerin velilerine çay ikramı20 Haziran 2022 Pazartesi 00:23
  • Hacı Bayram-ı Veli dualarla anıldı20 Haziran 2022 Pazartesi 00:21
  • Ücretsiz “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” etkinliği yeniden başlıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 00:20
  • Ankara'da gerçekleştirilen sempozyumda Kemalpaşazâde anıldı18 Haziran 2022 Cumartesi 04:31
  • Altındağlı minik öğrenciler mezun oldu18 Haziran 2022 Cumartesi 03:25
  • Pursaklar'da yapılan spor tesislerine Tenis Kortunu da ekledi18 Haziran 2022 Cumartesi 00:30
  • Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde 107 ayrı branşta kurs açıldı18 Haziran 2022 Cumartesi 00:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti