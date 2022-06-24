  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Çankaya'da 8 yılda 10 kreş

Çankaya Belediyesi, 2014-2019 döneminde açtığı 7 kreşin yanı sıra Metin Oktay, İlkadım ve Karapınar mahallelerinde inşasına başladığı kreşler ile 8 yılda 10 kreşi Çankaya’ya kazandırmış olacak.
Çankaya'da 8 yılda 10 kreş

Çankaya Belediyesi kreşlerinde 8 yılda 8 bin 790 çocuk okulöncesi eğitim aldı. Yeni kreşler de tamamlandığında 2 bin çocuk Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alabilecek.  

 Türkiye'de kapsamlı kreş hizmetini veren yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, Metin Oktay, İlkadım ve Karapınar Mahallesi'ne üç yeni kreş inşa ediyor. 12 kreş sayısını 3 yeni kreşle 15’e çıkaracak olan Çankaya Belediyesi, kreşlerinin kapasitesini 2 bine çıkaracak. 

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Yatırımlarını halkın ihtiyaçlarına göre hayat geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bebeklerden başlayarak yaş almış insanımıza kadar her yaştan Çankayalının yararlanacağı tesisler inşa ediyoruz. 8 yıllık görev dönemimiz boyunca doğru belediyecilik anlayışıyla doğru yatırımları ilçemize kazandırdık. Biz en çok çocukların belediyesiyiz diyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını da arttırıyoruz. İlk dönemimizde 7 yeni kreş yaptık, şimdi de 3 yeni kreşi daha ilçemize kazandırıyoruz. Çocuklarımız için de her yaştan Çankayalı için de yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM YUVALARI

Çankaya Belediyesinin kreşleri piyasa koşullarına göre düşük ücreti, çağdaş ve kaliteli eğitimiyle ebeveynlerin öncelikli tercihi oluyor. Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programları uygulanan kreşler, her yıl 300’ün üzerinde çocuğu ilkokul eğitimine uğurluyor. 
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Türkiye Kupası'na hazır25 Haziran 2022 Cumartesi 02:08
  • Sadakati Türk milletine ait olsun25 Haziran 2022 Cumartesi 01:45
  • Çubuk'ta doğalgaz çalışması25 Haziran 2022 Cumartesi 01:30
  • Sağlık merkezine kavuştular25 Haziran 2022 Cumartesi 01:15
  • Çiçek takası uygulaması25 Haziran 2022 Cumartesi 01:00
  • Pursaklar’ın Dedeleri milletin evinde24 Haziran 2022 Cuma 03:50
  • Obezite Kampı başladı24 Haziran 2022 Cuma 03:45
  • Köylere doğalgaz seferberliği24 Haziran 2022 Cuma 03:30
  • YKS stresini attılar24 Haziran 2022 Cuma 03:21
  • Zehirsiz tarım24 Haziran 2022 Cuma 02:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti