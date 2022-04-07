Çankırı Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri için hazırlıklarına başladı

Çankırı Belediyesi, Mangala ve Pentago oyunlarıyla 23 Nisan etkinlikleri hazırlıklarına başladı.

Çocuklar ile 10 farklı atölye çalışmasında buluşan Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ödüllü Zekâ Oyunları Turnuvası ile taçlandıracak. Çocuklar, Mangala ve Pentago oyunlarında kıyasıya yarışacak.

Turnuvaya başvuru kayıtları 13 Nisan 2022 Çarşamba gününe kadar Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisinden alınacak. Katılımcılar, Çankırı Belediyesi Sosyal Tesis ve Millet Kıraathanesinde 16 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de düzenlenecek turnuvanın detayları ve oyun kuralları hakkında ayrıntılı bilgiye Akademinin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. Zekâ Oyunları Turnuvası iki bölümden oluşacak. İlkokul kategorisinde “Mangala”, ortaokul kategorisinde ise “Pentago” oyunları ile gerçekleştirilecek. Her iki kategoride ilk üçe giren öğrencilere madalyalarının yanında ödülleri de verilecek. Yarışma sonunda birincilere bisiklet, ikincilere ve üçüncülere ise zekâ oyunları hediye edilecek.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında oyun ve eğlenceyi bayram ile pekiştirmek istediklerini söyleyerek “Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek çocuklarımızın zekâ ve stratejide yarıştıklarını görmek bizleri mutlu edecek. Maalesef pandemi süreci iki yıl boyunca sosyal yaşantımızı sekteye uğrattı. Bu süreçte elimizden geldiğince online olarak da olsa çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Bu yıl inşallah coşkulu bir bayram geçireceğiz. Tüm çocuklarımızı bu bayram coşkusuna ortak olmaya ve turnuvaya katılmaya davet ediyorum.” dedi.