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Çankırı Belediyesi, araç filosuna yeni araçlar ekledi

Çankırı Belediyesi, “Sağlıklı ve Temiz Bir Çankırı" anlayışı ile araç filosuna konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ekledi. 
Çankırı Belediyesi, araç filosuna yeni araçlar ekledi

Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve sayıları 2500’ü bulan çöp konteynerlerinin yıkama, dezenfekte ve ilaçlama işlemleri alınan araç ile gerçekleştirilecek. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynerlerindeki kötü koku ve sinek oluşumları ile görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.

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Yıkama ve dezenfekte aracı, kendi iç haznesine alacağı konteynerleri basınçlı solüsyon püskürterek yıkayacak.  Temizlik ürünleri ile iç ve dış temizliği yapılacak konteynerler, ilaçlama işleminin ardından tekrar yerine konulacak.  6 ton temiz su, 4 ton kirli su haznesi ile bir konteyneri yaklaşık 10 dakikada temizleyen konteyner yıkama aracı, ek aparatları ile konteynerin bulunduğu zemini de temizleyecek. Zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayacak aracın özellikle yaz aylarında çöplerden kaynaklı oluşan kötü kokuları, sinek oluşumlarını ve görüntü kirliliğini önlemesi hedefleniyor.

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