Çankırılı öğrenciler motivasyon seminerlerine katıldı

Çankırı’da yaşayan öğrenciler girecekleri sınavlar öncesinde motivasyon seminerlerine katıldı.

Programda konuşmacı olarak yer alan Yazar Alişan Kapaklıkaya, yaşamından kesitler sunarak anlattığı konular ile katılımcıları hem güldürdü hem de duygulandırdı. Dört farklı seansta 8.,11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Kapaklıkaya, son seminerinde ise veliler ile buluştu. Bu yıl lise ve üniversite sınavlarına katılacak öğrencilerin ailelerine yönelik düzenlenen aile içi iletişim seminerine katılan veliler, çocukları ile etkili iletişim kurma yollarını dikkat ile dinledi.

Tüm katılımcıları yaptığı sunuma aktif bir şekilde dâhil eden Kapaklıkaya’ya seminer sonunda tuz lambası, tuz değirmeni ve tuz sabunundan oluşan set hediye edilirken ünlü yazar da eserlerini öğrenciler ve veliler için imzaladı.