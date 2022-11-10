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Cansuyu Derneği bağışlarla dünyanın farklı kıtalarında yüzlerde tebessüm oluyor

Cansuyu Derneği bağışlarla dünyanın farklı kıtalarında, onlarca ülke, yüzlerce bölge de su kuyuları açarak mağdur ve muhtaç insanların yüzlerinde tebessüm oluyor.
Cansuyu Derneği bağışlarla dünyanın farklı kıtalarında yüzlerde tebessüm oluyor

Dünya üzerinde birçok bölgede temiz suya ulaşımda sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Son verilere göre Dünyada ki 1 milyar insan temiz suya ulaşamazken, yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su ise hijyen kurallarına uymuyor. Hijyen kurallarına uymayan su kaynaklarının neden olduğu hastalıklardan dolayı ise her gün bin çocuk ölürken, her yıl 2 milyona yakın insan ise kuraklık, hastalık ve suya ulaşma zorlukları nedenleriyle hayatını kaybediyor. Cansuyu Derneği Afrika başta olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde açtığı su kuyuları ile insanlara umut olmaya devam ediyor.

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TEMİZ SU SALGIN HASTALIKLARI ÖNLÜYOR 

İçilebilir su kaynaklarını kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik tehdit etmeye devam ederken, temiz su ihtiyacının karşılanamadığı bölgelerde özellikle Afrika, Asya bölgeleri başta olmak üzere salgın hastalıklar yayılmaya devam ederken, insanlar temiz su ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. 

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SU KUYUSUNUN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü işlevi gören Cansuyu Derneği, Su Kuyusu Projeleri ile 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununun çözümüne katkı sunmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını Asya ve Afrika kıtası ülkeleri başta olmak üzere Dünyanın farklı bölgelerinde arttıran Cansuyu, bugüne kadar binlerce su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. 

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