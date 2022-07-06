Cansuyu ekipleri yola çıktı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2022 Kurban Organizasyonu kapsamında görevli ekiplerini mazlum ve mağdur diyarlara doğru yola çıkarttı.

Cansuyu, bu yıl 18’nci kez düzenleyeceği kurban organizasyonu için ekiplerini mazlum ve mağdur diyarlara göndermeye başladı. Organizasyon kapsamında hazırlıkların tamamlanmasıyla hayırseverlerin kurban vekaletlerini ulaştırmak için kurban kesimi yapacak ekipler bölgelere hareket etmeye başladı.

KURBAN KESİMİ KAYDA ALINACAK

Kurban Bayramına sayılı günler kala Cansuyu Derneği ekipleri bölgedeki ön hazırlıklarını tamamlamak için yola çıktı. Dün gece itibariyle yola çıkan Nijer, Çad, Uganda’ya gidecek ekipler Türkiye’den hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmak için bölgeye doğru hareket eden ilk gruplar oldu. Mazlum ve mağdur insanların bulunduğu bölgelere gönderilen ekipler kurbanlıkların seçimi, alımı, kontrolleri, kurbanlıkların kesim yapılacak bölgeye sevkleri, kesim hazırlıkları, görüntüleme hazırlıkları için çalışmalara başladı.

‘EMANETLERİ ULAŞTIRACAĞIZ’

Cansuyu adına bölgeye giden Nijer ekip sorumlusu Yaşar Gürtoklu, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Gürtoklu, yola çıkan ekiplerin konuya ilişkin oldukça hassas davrandıklarına değinirken, “Milletimiz tarafından verilen vekaletlerin emanetlerini taşıma sorumluluğunun farkındayız. Derneğimize teslim edilen emanetleri gerçek muhtaçlara ulaştırmak için Kurban Bayramı boyunca seferber halde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü ikindi vaktine kadar bize emanet edilen kurbanlar ekiplerimiz tarafından satın alınacak, kesilecek ve kesilen bölgelerdeki muhtaçlara et olarak dağıtılacak" dedi.

