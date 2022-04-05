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Cansuyu, Kamerunlu muhtaçların yardımına koştu

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan Organizasyonları kapsamında Kamerunlu muhtaçlara yardım elini uzattı.
Cansuyu, Kamerunlu muhtaçların yardımına koştu

Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu kardeşleriyle paylaşmak için organizasyonlar düzenleyen Cansuyu Derneği, yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde yardım faaliyetlerine devam ediyor.  

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2022 Ramazan Organizasyonları kapsamında Orta Afrika Ülkesi Kamerun'da muhtaçlara ulaşan dernek, Garoua ve Maroua bölgelerinde binlerce Kamerunluya Ramazan kumanyaları dağıttı. İçerisinde bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar, bölge halkının yüzünde tebessüm oluşmasına vesile oldu.    
Gıda dağıtımlarının ardından Garoua ve Mokolo şehirlerinin kurak köylerinde 9 tane temiz su kuyusu açılışı yapan dernek, hem insanların temiz su ihtiyacını karşılamış oldu hem de kirli su nedeniyle ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarında önüne geçmiş oldu. Bölge halkı açılan su kuyuları için mutluluklarını dile getirdiler ve Türkiye’ye teşekkür ettiler.

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Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan Mübarek Ramazan ayının coşkusunu dünyanın dört bir köşesindeki kardeşleriyle paylaşmak için yardım organizasyonları düzenlediklerini söyledi. Özkan: “Orta Afrika Ülkesi Kamerun’dayiz. Türkiye’den hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini titizlikle muhtaç kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ramazan kumanyalarımızın dağıtımlarını Garoua ve Maroua bölgelerinde, su kuyusu açılışlarımızı da Garoua ve Mokolo şehirlerinin kurak köylerinde gerçekleştirdik. Bölge halkı Türkiye’den gelen bu yardımlara karşı büyük bir memnuniyet gösterdiler. İnşallah bu Ramazan ayında da Kamerun’da olduğu gibi dünyanın dört bir köşesindeki kardeşlerimize ulaşmak için seferber olacağız.” dedi.

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