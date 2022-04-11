Cansuyu, yurt içi yardımları artırdı

Cansuyu Derneği 2022 Ramazan organizasyonları kapsamında yurt içi yardımlarını artırdı.

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan Organizasyonları kapsamında yurt içinde mağdur ve muhtaç durumda olan vatandaşların yardımına koşuyor. Cansuyu Genel Merkezi koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları Türkiye’nin 81 ilindeki temsilcilikler ve Cansuyu Gönüllülerinin de desteğiyle devam ediyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 81 ilin en ücra köşelerine kadar yardımlarını ulaştıran dernek zor durumda olan vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

MUHTAÇ AİLELERİN İFTAR SOFRALARINA ULAŞTIRILIYOR

Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu mağdur ve muhtaç durumda olan kardeşleriyle paylaşmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Cansuyu, yurt genelinde tüm ekiplerini sahaya gönderdi. Zor durumda olan vatandaşların yanı sıra kimsesizlere ve yetimlere de yardım elini uzatan dernek, Ramazan Organizasyonları kapsamında gıda kumanyaları dağıtıyor. Bir ailenin bir aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan ve içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan kumanyalar, muhtaç ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Gerçekleştirilen Türkiye yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murtaza Özkanlı Yurt içi yardımlarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Özkanlı: “Mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Cansuyu olarak son iki yıldır yurt içi yardımlarımızı artırdık. Bu Ramazan’da da Türkiye’nin 81 ilinde zor durumda olan vatandaşlara yardımlarımızı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 81 ilin en ücra köşesindeki bizi bekleyen vatandaşlarımıza ulaşarak bağışçılarımızın emanetlerini teslim ediyoruz.” dedi.