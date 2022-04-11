  • BIST 2.449,11
  • Altın 921.048
  • Dolar 14.6653
  • Euro 15.9594
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Cansuyu, yurt içi yardımları artırdı

Cansuyu Derneği 2022 Ramazan organizasyonları kapsamında yurt içi yardımlarını artırdı. 
Cansuyu, yurt içi yardımları artırdı

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan Organizasyonları kapsamında yurt içinde mağdur ve muhtaç durumda olan vatandaşların yardımına koşuyor. Cansuyu Genel Merkezi koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları Türkiye’nin 81 ilindeki temsilcilikler ve Cansuyu Gönüllülerinin de desteğiyle devam ediyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 81 ilin en ücra köşelerine kadar yardımlarını ulaştıran dernek zor durumda olan vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

5-088.jpg

MUHTAÇ AİLELERİN İFTAR SOFRALARINA ULAŞTIRILIYOR
Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu mağdur ve muhtaç durumda olan kardeşleriyle paylaşmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Cansuyu, yurt genelinde tüm ekiplerini sahaya gönderdi. Zor durumda olan vatandaşların yanı sıra kimsesizlere ve yetimlere de yardım elini uzatan dernek, Ramazan Organizasyonları kapsamında gıda kumanyaları dağıtıyor. Bir ailenin bir aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan ve içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan kumanyalar, muhtaç ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor. 

Gerçekleştirilen Türkiye yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murtaza Özkanlı Yurt içi yardımlarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Özkanlı: “Mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Cansuyu olarak son iki yıldır yurt içi yardımlarımızı artırdık. Bu Ramazan’da da Türkiye’nin 81 ilinde zor durumda olan vatandaşlara yardımlarımızı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 81 ilin en ücra köşesindeki bizi bekleyen vatandaşlarımıza ulaşarak bağışçılarımızın emanetlerini teslim ediyoruz.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABB’nin web sitesi yenilendi11 Nisan 2022 Pazartesi 03:22
  • ASKİ, sayaç hırsızlarına karşı uyardı11 Nisan 2022 Pazartesi 02:24
  • ABB'den ilk PİK SAAT uygulaması11 Nisan 2022 Pazartesi 00:24
  • Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri Ramazan’da da izleyicilerle buluşuyor11 Nisan 2022 Pazartesi 00:23
  • Altındağ Zabıtası’ndan indirim denetimi11 Nisan 2022 Pazartesi 00:22
  • Söğütözü'nde seramik atölyesi kuruldu11 Nisan 2022 Pazartesi 00:20
  • Pursaklar'da Ramazan Eğlenceleri düzenlenmeye başlandı11 Nisan 2022 Pazartesi 00:19
  • Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı10 Nisan 2022 Pazar 15:09
  • Meslekleri Tanıyor Muyuz seminerleri okullarda verilmeye devam ediyor09 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den öğrencilere gece ziyareti09 Nisan 2022 Cumartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti