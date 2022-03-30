Çayır: Türkiye’de siyasi liderlerin çoğu ağa

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’dan çok çarpıcı açıklamalar: “Bugün Türkiye’de siyasi liderlerin çoğu ağa. Bundan ne çıkar, bir şey çıkmaz. Bu sistem değişmeden ülkede sonuç değişmez.”

Büyük Birlik Partisi’nden ayrılarak, Milli Yol Partisi ’ni kuran tecrübeli siyasetçi Remzi Çayır, Habertürk TV’de canlı yayın konuğu oldu.

BBP'nin kurucu genel başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır ’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

MUHSİN BAŞKAN YALNIZLAŞMIŞTI, BİR BEN KALMIŞTIM

“Muhsin Başkan son zamanlarında yalnızlaşmıştı, bakmayın şimdilerde kahramanlık türküsü söyleyenlere, bir ben kalmıştım yanında. Yarım kalan hayallerimiz vardı. Onları hayata geçirmek için yola çıktık.

Hayaliniz ne, düşünceniz ne?

Borçlanmaya hayır.

Bırakın insanlar istedikleri gibi yaşasınlar, şiddete başvurmadıkça. İnsanların kafalarına zincir vurmayı bırakın.

Kurduğumuz parti parti olmaktan çıktı. Yeni bir arayışa girdik.

EZBER BOZMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Biz yola ezber bozmak için yola çıktık.

Parti niye kurulur. Biz sizi beğenmiyoruz diye kurulur. Biz Milli Yol Partisi olarak kendi adayımızla çıkacağız.

Birilerine yaranmak için parti mi kurulur Allah aşkına. Birileri yanaşma siyasetine girebilir, biz girmeyeceğiz.

Herkes kendi adayıyla girsin.

Adam odasında oturuyor, yanına gelene başka partiyi işaret ediyor. Siz niye varsınız o zaman?

Bugün siyaset eşittir

Tayyip Bey çok kötü bir adam değildi, ne oldu dönüştü. Adaletsizliğe en çok uğrayan kişi, ne oldu, dönüştü.

Bırakın benim gibi olmasın, işini yapsın.

Liyakat çok önemli.

2023 Haziran seçimleri için 62 ilde örgütlendik. Seçime girme yeterliliğini kazanıyoruz.

Temeli adalet olmazsa büyüme olmaz.

Süreli siyaset tek celsede adalet.

Borçlanarak değil üreterek büyüyeceğiz.

Siyasetin de devletin de varlık sebebi insanların izzetli, onursa yaşamasıdır.

LİDERLERİN ÇOĞU AĞA

100 yıldır bu ülke hayat pahalılığından şikayet ediyor. Olacak iş mi?

Halkın içi yanıyor, halk yanıyor. Bunun ilacı KDV indirimi vs değil. yüzde 18’i 8 indirmekle olmaz. Temel problemler var. Bunları çözmezseniz olmaz. Bırakın farklılık olsun. Bunlar bu ülkeyi ileri götürür geri götürmez. Demokrasi olsun.

Bugün Türkiye’de siyasi liderlerin çoğu ağa. Bundan ne çıkar, bir şey çıkmaz. Bu sistem değişmeden ülkede sonuç değişmez.

İZZETLİ VE ŞEREFLİ YAŞAM

Bütün dinleri, kitapları, Peygamberleri inceledim. Tüm dinlerin bir tek çağrısı var, ikisi yok, ey insanoğlu izzetli ve şerefli yaşa.

Bunun için siyaseti bambaşka bir hale dönüştürüp, sadakat sistemi oluşturanlar bilmelidir ki artık o devirler kapandı.

Kapanmazsa ne olur, ahval değişmez."

Gazete İlksayfa