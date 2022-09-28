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ÇEM’de eğitim başladı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) minik öğrenciler eğitime başladı.
ÇEM’de eğitim başladı

Uyum ve ilk tanışma gününün heyecanını ailelerin de katılımıyla yaşayan minikler; okul öncesi, akıl oyunları, jimnastik, hızlı okuma-hafıza teknikleri, İngilizce, robotik kodlama, taekwondo, kick boks, oyun ve tasarım atölyeleri branşlarında eğitim görecekler.

10 FARKLI BRANŞ 

Uzman öğretmen kadrosuyla yeni eğitim öğretim dönemine başlan ÇEM’de öğrencilere nitelikli eğitimler verileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde ikamet eden 4-14 yaş grubundan çocuklarımızı bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için Çocuk Eğitim Merkezi’mizde 10 farklı branşta eğitim veriyoruz” dedi. 

KREŞ, OYUN MERKEZİ 

Altınok, “Eğitim seanslarını onlara kolaylık sağlamak için okul saatlerini dikkate alarak oluşturuyoruz. Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için geleceğimizin temellerini sağlam atmak zorundayız. Bu bakımdan şehrimizde kreş, oyun merkezi, kütüphanelerimizin sayısını artırarak yavrularımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor onların bilimle iç içe yetişmesini sağlıyoruz.  Çiçek ve meleklerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum.” diye konuştu. 


 

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