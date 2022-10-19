  • BIST 3.880,34
  • Altın 972.399
  • Dolar 18.5523
  • Euro 18.1304
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Çetin kendisini sosyal medyadan evlerine davet eden Enes’in isteğini geri çevirmedi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kendisini sosyal medyadan evlerinde misafir etmek için davet eden Enes’in isteğini geri çevirmedi.
Çetin kendisini sosyal medyadan evlerine davet eden Enes’in isteğini geri çevirmedi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i sosyal medyada takip eden ve kendisini evlerinde misafir etmek için sık sık davet eden Enes Alparslan'ın isteğine olumlu yanıt verdi. Alparslan ailesine çat kapı ziyarette bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak ve samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından yakın takipçisi Enes'le fotoğraf çektirerek anını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. 

ENES BİZE SÖZ VERDİ 

Sosyal medyadan kendisini davet eden Enes'in davetine icabet eden Belediye Başkanı Çetin, “Enes benim sıkı takipçim. Kaç kez söz vermiştim ziyaret edeceğim diye bugüne nasipmiş. Yazdığı şiirleri okuduk, başarılı bir öğrenci, okul birincisi olacak söz verdi. Bizlerde dün olduğu gibi bugünde, yarında, her zaman genç kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Alparslan ailesine misafirperverlikleri ve ilgi alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çiftçilere tohumluk buğday desteği verildi20 Ekim 2022 Perşembe 01:51
  • Yavaş: İndirim Kararı Yasa Dışı20 Ekim 2022 Perşembe 01:44
  • ‘Bandırma Füze Kulübü’ Gala Yaptı20 Ekim 2022 Perşembe 00:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya’da yaptırılan ilk Muhtarlar Evi’nin açılışını gerçekleştirdi20 Ekim 2022 Perşembe 00:40
  • Yozgat Valisi Polat Yozgat Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini söyledi20 Ekim 2022 Perşembe 00:36
  • Büyükşehir kadın muhtarlarla çalışacak19 Ekim 2022 Çarşamba 09:43
  • EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi19 Ekim 2022 Çarşamba 09:39
  • Yenimahalle Zabıtası öğrenci sağlığı için seferber oldu19 Ekim 2022 Çarşamba 03:40
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Millet Kıraathanesi’ni miniklerle açtı19 Ekim 2022 Çarşamba 03:38
  • Mamak'ta Uzay Bilimleri Sempozyumu’na Büyük İlgi19 Ekim 2022 Çarşamba 03:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti