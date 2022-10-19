Çetin kendisini sosyal medyadan evlerine davet eden Enes’in isteğini geri çevirmedi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kendisini sosyal medyadan evlerinde misafir etmek için davet eden Enes’in isteğini geri çevirmedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i sosyal medyada takip eden ve kendisini evlerinde misafir etmek için sık sık davet eden Enes Alparslan'ın isteğine olumlu yanıt verdi. Alparslan ailesine çat kapı ziyarette bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak ve samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından yakın takipçisi Enes'le fotoğraf çektirerek anını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

ENES BİZE SÖZ VERDİ

Sosyal medyadan kendisini davet eden Enes'in davetine icabet eden Belediye Başkanı Çetin, “Enes benim sıkı takipçim. Kaç kez söz vermiştim ziyaret edeceğim diye bugüne nasipmiş. Yazdığı şiirleri okuduk, başarılı bir öğrenci, okul birincisi olacak söz verdi. Bizlerde dün olduğu gibi bugünde, yarında, her zaman genç kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Alparslan ailesine misafirperverlikleri ve ilgi alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

