  • BIST 3.164,96
  • Altın 1015.372
  • Dolar 18.1783
  • Euro 18.1777
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Çetin: “Parklarımızı baştan sona yeniliyoruz’’

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Safa Parkı A'dan Z'ye yenilenerek ilçe halkının hizmetine sundu.
Çetin: “Parklarımızı baştan sona yeniliyoruz’’

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde kullandığı Safa Parkı, Pursaklar Belediyesi tarafından baştan sona, sıfırdan yenilenerek hizmete açıldı. 
    
Tabloluk görüntüler ortaya çıktı
Mevcut yeşil alanı koruyup, yeni yeşil alanlar kazandırarak park içindeki tüm alanları yepyeni bir görünüme kavuşturan Pursaklar Belediyesi, yapılan çalışmalar sonrası ışıl ışıl olan park havadan görüntülenirken, oluşan renk cümbüşü tabloluk görüntüler ortaya çıkardı. 

3-184.jpg
Her mahallede çocukların neşe içerisinde vakit geçirebileceği parklar inşa ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zamanla miadını doldurmuş ve eskimiş olan parklarımızı baştan sona yeniliyoruz. Yeşille iç içe olacak şekilde planlayarak, daha kullanışlı yaşam alanları haline getiriyoruz. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket edip elimizden gelenin en iyisini yaparak bir yandan yeni parklar kazandırmaya, bir yandan da mevcut parklarımızı sıfırdan yenilemeye devam edeceğiz’’ dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri Fiyatları Denetlediler27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:45
  • Başkan Oğuz, Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:15
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Öğrencilerin Teklifini Geri Çevirmedi27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:57
  • Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok Buralar Hep Gecekonduydu27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:54
  • Başkan Köse'den Okullara boya desteği27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:38
  • Kütüphaneden Üniversiteye: Hepsiyle Gurur Duyuyorum26 Ağustos 2022 Cuma 01:07
  • Sincan Selçuklu Mahallesi pazar yerine kavuştu26 Ağustos 2022 Cuma 01:02
  • Etimesgut Festivali bugün başlıyor26 Ağustos 2022 Cuma 00:58
  • Kahramankazan'da hedef 100. yılda 100 milli sporcu26 Ağustos 2022 Cuma 00:53
  • Pursaklar Belediyesi yetenek avına çıktı!26 Ağustos 2022 Cuma 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti