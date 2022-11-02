‘Çiçeğim Takas’ uygulamasıyla 10 bin çiçek takas edildi

Büyükşehir Belediyesinin, Başkentlilere çiçek ve bitkilerini takas etme imkânı sağlayan ‘Çiçeğim Takas’ uygulaması metro istasyonlarında sürüyor.

İlki Batıkent Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen uygulama; bugüne kadar dokuz istasyonda Ankaralılarla buluşurken toplamda 10 bin 970 adet çiçeğin takası ya da bakımı yapıldı. Batıkent Metro İstasyonu’nda başlayan ve bugüne kadar dokuz istasyona kurulan takas standında toplamda 10 bin 970 adet çiçeğin takası ya da bakımı gerçekleştirildi.

31 EKİM-5 KASIM TARİHLERİNDE AÇIK OLACAK

Farklı tarih ve farklı adreslerde kurulan stantlar aracılığıyla devam ettirilen çiçek takası uygulaması, Eryaman 1-2 Metro İstasyonu’nda başladı. Bölge sakinleri 31 Ekim-5 Kasım 2022 tarihleri arasında evdeki çiçek ve bitkilerini istasyona götürerek takasını ya da bakımını yaptırabilecek.

