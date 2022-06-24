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Çiçek takası uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Başkent’te ‘Çiçeğim Takas’ uygulamasını 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren Batıkent Metro İstasyonu’nda başlayacak.
Çiçek takası uygulaması

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekleri çeşitlendirmeyi ve başkalarıyla paylaşma imkânı sağlamayı da amaçlıyor. 

   Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insan odaklı ve çevreye duyarlı projeleri bir bir hayata geçiriyor. 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile bir ilke imza atarak Başkent’te ‘Çiçeğim Takas’ uygulamasını başlatıyor. 

ÜCRETSİZ ÇİÇEK TAKASI VE TOPRAK DEĞİŞİMİ

Metro İstasyonlarında yaygınlaştırılacak stantlarla Başkentlilere ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme imkanı sağlayacak olan ABB, 27 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren ilk uygulamayı Batıkent Metro İstasyonu’nda başlatacak.

    Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkentlilerin evlerindeki çiçekleri çeşitlendirmesini, ellerinde olmayan çiçekleri bir başka çiçekle değiştirmesini ve başkalarıyla paylaşmasını amaçlarken, vatandaşlar ayrıca metro istasyonlarına kurulacak takas noktalarında ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bitki Evleri’nden getirilecek çiçeklerle de ücretsiz takas ve toprak değişiminden yararlanabilecek.

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