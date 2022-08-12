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Çiçek Takasında son adres Koru Metrosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Çiçeğim Takas” uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Uygulamanın son adresi Koru Metrosu oldu.
Çiçek Takasında son adres Koru Metrosu

ABB, Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekler için ücretsiz takas ve bakım imkânı sağlayan uygulamanın ilkini Batıkent, ikincisini Beşevler Metro İstasyonu’nda hayata geçirirken üçüncüsünü ise Koru Metro İstasyonu’nda başlattı. Stant 08-20 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle başlatılan “Çiçeğim Takas” uygulaması giderek yaygınlaşıyor. İlki Batıkent, ikincisi Beşevler Metro İstasyonu’nda hayata geçirilen uygulamanın üçüncü durağı ise Koru Metro İstasyonu oldu.

 

METRO VE ANKARAY’I DOLAŞACAK

 

Başkentlilere, ellerinde bulunan çiçek ile bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkânı sağlayan uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gelen talep üzerine çiçek takası uygulamasını yaygınlaştırdıklarını belirten ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı:  “Çiçekler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gelen talepler doğrultusunda standımızı istenen bölgelere açmaya devam edeceğiz.”

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