Çiftçilere mazot desteği sonrası akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent Kartlara yatırılan desteğin ardından çiftçiler araçlarına mazot doldurmak için akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Başkent’te kent ekonomisini canlandırmak ve yerli üreticiyi teşvik etmek amacıyla kırsal kalkınma desteklerini her geçen gün çeşitlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli çiftçilere mazot desteği vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” sözleriyle müjdeyi vermesinin ardından Başkentli çiftçiler mazot almak için benzin istasyonlarında yoğunluğa neden oldu.

BAZI AKARYAKIT İSTASYONLARI MAZOT İNDİRİMİ YAPTI

Başkent Kartlara yatırılan mazot desteği ilk günden itibaren akaryakıt istasyonlarında hareketliliği artırırken, kent ekonomisini de canlandırdı.

Birçok akaryakıt istasyonu mazotta indirim kampanyası düzenleyerek hem Başkent Kart uygulamasına hem de çiftçilere destek verdi. Anlaşmalı benzinliklere giden Ayaşlı, Haymanalı ve Gölbaşılı çiftçiler kadar akaryakıt istasyonu işletmecileri de bu destekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

-Mehmet Emin Ülkü (Akaryakıt İstasyonu İşletmecisi): “Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnunuz. Ayaş ilçemizde ilk bizim benzin istasyonumuzda başladı. Başkent Kartlarıyla gelen çiftçiler mazot desteğinden yararlanıyor.”

-Yunus Yaman (Çiftçi): “40 yıldır çiftçiyim. Çiftçilere yapmış olduğu bu katkıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Çok önemli ekonomik faydası var bu desteğin. Daha önce de tohum, domates fidesi gibi desteklerden de yararlandık ve çok memnunuz.”

-Zekai Övek (Çiftçi): “Ayaş Sinanlı Köyü’nde 50 yıldır çiftçilik yapıyorum. Şimdiye kadar böyle bir destekten yararlanmamıştık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Halkımız çok memnun bu durumdan.”

-Satılmış Çetin (Çiftçi): “Bu destekten çok memnunum. Şimdiye kadar böyle bir destek olmadı. Umuyoruz ki devamı da gelecek.”

-Mehmet Türk (Sinanlı Hocasinan Mahallesi Muhtarı- Çiftçi): “Çok güzel bir destek. Mansur başkanımız her yönden çiftçiye mazot desteği, nohut desteği, çim desteği gibi destekler sağlamış durumda, bundan çiftçilerimiz çok memnun. Ekonomik yönden bütçeye çok önemli katkıları var.”

-Fikret Akbaş (Çiftçi): ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik başlattığı mazot desteğinden çok memnunum. Mazot desteği olmasaydı sağdan soldan faizle para toplayıp mazot alacaktım.’’

-Oktay Uzuner (Akaryakıt İstasyonu İşletmecisi): ‘‘Çiftçilere verilen mazot desteğinin biz istasyoncuların işlerine olumlu katkısı oldu, bizim de ekonomimizi canlandırdı. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Mehmet Muhlis Horozlu (Çiftçi): ‘‘Mazot desteği olmasaydı özel bankalardan kredi çekip mazot alacaktım.’’

-Mustafa Koca (Çiftçi): ‘‘Traktörlerimize mazot alamaz duruma geldik. Ankara Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık mazot alabileceğiz.’’

-Bayram Erdoğan (Çiftçi): ‘‘Bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilere bu kadar hizmet yapmadı. Mazot desteği olmasaydı ya hayvanımızı satacaktık ya da tarlayı ekmeyecektik.’’

-Beytullah Yalçın (Çiftçi): ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik hizmetlerinden çok memnunum.’’

-Erkan Uzuner (Çiftçi): ‘‘Göreve başladığı ilk günden bu yana bizlere her konuda destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Aziz Yiğiter (Çiftçi): ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha önce tohum desteği aldım şimdi de mazot desteğinden faydalandım. Bugüne kadar böyle bir hizmetle karşılaşmadım.’’

-Erdi Uzuner (Akaryakıt İstasyonu İşletmecisi): ‘‘Akaryakıt fiyatlarının artması sonrası işlerimiz çok azaldı. Mansur Başkanımızın mazot desteği sonrası işlerimiz yeniden açılmaya ve para kazanmaya başladık.’’

-Çelebi Göçer (Çiftçi): ‘‘Maddi olarak sıkıntı yaşadığımız bugünlerde başlatılan mazot desteği bizim için can suyu oldu. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Yusuf Şimşek (Çiftçi): “70 yaşındayım bugüne kadar böyle bir hizmetle karşılaşmadım. 2 yıldır tohum, arpa ve buğday yardımı aldım. Mazot desteği olmasaydı traktörüm kapalı kalacaktı.’’

-Muhammet Göçer (Akaryakıt İstasyonu İşletmecisi): “Mazot desteğinin başlaması ile birlikte bizim de işlerimiz arttı, ekonomimize olumlu katkıları oldu. Biz de mazot alan çiftçilerimize yüzde 4 indirim uyguladık.”