Çiftçilere tohumluk buğday desteği verildi

Nallıhan’da üreticilere tohumluk buğday dağıtıldı.

Nallıhan’da üreticilere tohumluk buğday dağıtıldı. Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, yaptığı konuşmada, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, üreticilere yeni destekler de verileceğini bildirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ise verilen destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nallıhan Belediyesi tarafından sağlanan, yüzde 75'i hibe 100 ton tohumluk buğday, çiftçilere teslim edildi.



