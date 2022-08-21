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Çiftçilerle birlikte hasat yaptı

Mamak Belediyesi’nin yüzde 90 hibe ile dağıttığı nohut tohumları hasat edilmeye başlandı. Hasat sırasında çiftçileri yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, biçerdöverin başına geçerek nohutları çiftçilerle beraber topladı.
Çiftçilerle birlikte hasat yaptı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Zirvekent Mahallesi’nde çiftçilerle beraber nohut hasadına katıldı. Mamak Belediyesi 83 çiftçiye 250’şer kg yüzde 90 hibe ile nohut tohumu desteğinde bulunmuştu. İlkbaharda ekilen nohutlar boy verdi, taneler olgunlaştı ve hasat zamanı geldi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, nohut hasadında çiftçileri yalnız bırakmadı. Köse, biçerdöverin başına geçerek nohutları çiftçilerle beraber topladı.

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SEVİNCE ORTAK OLDU

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu. Çiftçiler, Mamak Belediyesi’nin sağladığı hibe desteğinden memnuniyetlerini dile getirdi ve Köse’ye teşekkür etti. Köse, “Çiftçilerimize verdiğimiz nohut tohumu desteğimizle ekilen tarlalarda, nohut hasadını yaptık. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız, milletimizin hizmetindeyiz. Bereketli olsun inşallah” dedi.

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YÜZLERİ GÜLDÜRDÜK

Köse, “Bugün verdiğimiz destekle ortaya çıkan tabloyu görüyoruz. Çiftçimizin yüzünü güldürdük çok şükür. Bundan sonra da tarımla ilgili vereceğimiz desteklerle hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak’ın üretimdeki payının artırılmasını, Mamak’ın bu konuda söz sahibi olmasını, iş gücünün alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine yönlendirilmesini ve buna bağlı olarak da üreticilerimize ekonomik katkı sağlamasını, bunların yanı sıra tüketicilerin de sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçlıyoruz” dedi.

Köse “Aşık Veysel diyor ya ‘Bir çekirdek verdim dört bostan verdi/ Benim sadık yârim kara topraktır’… Biz de ekilen bir tohumun karşılığını katbekat alıyoruz. Allah tüm çiftçilerimize bereketli, bol hasatlar nasip etsin” diye konuştu.
 

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