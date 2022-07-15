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Çınar ağacı künyelerle donatıldı

Kahramankazan Belediyesi tarafından FETÖ hain darbe girişiminin engellenmesinin 6’ıncı yıl dönümü dolayısıyla dikilen çınar ağacını, 15 Temmuz’da şehit olan kahramanların isimlerinin yazılı olduğu künyelerle donattı.
Çınar ağacı künyelerle donatıldı

Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 6’ıncı yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. 15 Temmuz Müzesi’nin bahçesine, üzerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında şehit düşen kahramanların isimlerinin yazdığı künyelerin asılı olduğu çınar ağacı dikildi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve şehit aileleri daha sonra çınar ağacı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Gerçekleştirilen sinevizyon gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. 

ONLARI KALBİMİZE GÖMDÜK

Başkan Oğuz, şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek, “Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Kahramanlarımızı toprağa değil, kalbimize gömdük” dedi.  
 
 

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