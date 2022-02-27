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Cinsel istismar davasında 'şeytana uydum' mesajı delil oldu

Ankara'da kiracısı Iraklı kadının 16 yaşındaki kızına 'sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar'da bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Osman G.'nin, olayın ardından imama gönderdiği 'Şeytana uydum, özür dilerim' mesajı delil oldu.
Cinsel istismar davasında 'şeytana uydum' mesajı delil oldu

Keçiören ilçesi, Esertepe Mahallesi'nde 3 çocuğu ile birlikte sokakta kalan Iraklı bir kadın, 2018 yılında mahalle camisinin imamı öncülüğünde bir eve yerleştirildi. Evin kirası da mahalleli tarafından ödendi. İddiaya göre, ev sahibi Osman G., bozulan kombiyi tamir etmek için annenin olmadığı bir vakitte eve gitti. Bu sırada kombinin bulunduğu banyoya 16 yaşındaki M.A. ile birlikte giren Osman G., çocuğa cinsel istismarda bulundu. M.A.'nın bağırarak yardım istemesi ile Osman G., kaçarak evden çıktı. M.A. annesine yaşadıklarını anlattı, anne de cami imamına giderek durumu haber verdi. Daha sonra imam, Osman G.'ye telefon açtı fakat bir türlü cevap alamadı. Osman G. ise imama 'Şeytana uydum, açamam, özür dilerim' mesajı atti. Anne de polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ AYNI HÜKÜMDEN CEZA KURDU

Şikayetin ardından Osman G. hakkında 'sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı' suçundan Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, suçlamaları kabul etmeyen sanığın olay sonrası mahalle imamına attığı mesajı delil sayarak görevsizlik kararı verdi. Mahkeme kararında "Cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğundan TCK’nın 103/1-1 maddesi gereğince davaya bakması gereken ağır ceza mahkemesidir" denildi. Görevsizlik kararının ardından davaya bakan Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tüm çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen sanığın, asliye ceza mahkemesindeki savunmasını dikkate alarak, 2020 Aralık ayında dosyayı karara bağladı. Mahkeme, asliye ceza mahkemesinin daha fazla ceza verilmesi yönündeki görevsizlik kararına rağmen aynı maddeden hüküm kurarak sanığa alt sınırdan 3 yıl hapis cezası verdi.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ, İSTİNAF KARARI BOZDU

Mağdur çocuğun ailesinin avukatı Süheyla Oğuz, cezanın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kurulması gerekirken, 'sarkıntılık düzeyinde istismar' suçundan kurulduğunu belirterek, Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyayı inceleyen İstinaf, CMK'nın ilgili maddesi gereğince görevsizlik kararını benimseyerek yargılama yapan mahkemenin yeni baştan sorgulama yapması gerektiği belirterek kararı bozdu. Dosya, yeniden yargılama yapılması için, Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi de yargılama aşamasında duruşmalara gelmeyen, bozma sonrası görülen duruşmaya da çağrıya rağmen katılmayan sanık hakkında firar ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarttı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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