  • BIST 4.331,66
  • Altın 994.581
  • Dolar 18.4724
  • Euro 18.5074
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde “Okul Dışarıda Günü” kapsamında dersler açık havada işlendi

Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Etkinlik Merkezlerinde “Okul Dışarıda Günü” kapsamında dersler açık havada doğa ile iç içe gerçekleştirildi.
Çocuk Etkinlik Merkezlerinde “Okul Dışarıda Günü” kapsamında dersler açık havada işlendi

Çocuk Etkinlik Merkezleri, küresel bir kampanya olan “Okul Dışarıda Günü” kapsamında geri dönüşüm temalı bir etkinliği açık havaya taşıdı. Etkinlikte çocuklar; sürdürülebilir yaşam pratikleri ile merkez içinde ve dışında gerçekleştirdikleri aktiviteleri açık havada yapmanın keyfini çıkardı. Açık havada geçirilen zamanın çocukların gelişimine olan katkısına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, ABB’nin Çocuk Etkinlik Merkezlerinde çocuklar öğretmenleriyle havanın tadını çıkardı. 

DOĞA İLE BAĞLARINI GÜÇLENİYOR

Açık havada geçirdikleri zamanın çocukların gelişimine katkısına dikkat çekilmesi ve çocukların doğayla olan bağının güçlendirilmesi amaçlanan “Okul Dışarıda Günü”nde Başkentli minikler tüm gün derslerini doğa ile iç içe vakit geçirerek yaptı. 36-66 aylık çocukların eğitim aldığı 16 merkezde yapılan etkinlikte dramadan spora, geri dönüşüme uygun malzemelerle ürün üretmeye kadar birçok faaliyeti öğretmenler eşliğinde hem oynayarak hem de öğrenerek gerçekleştirdi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı08 Kasım 2022 Salı 00:36
  • Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu07 Kasım 2022 Pazartesi 02:33
  • Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor07 Kasım 2022 Pazartesi 02:28
  • Gölbaşı Belediye Meclis Üyeleri Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti07 Kasım 2022 Pazartesi 01:31
  • Büyükşehir Belediyesi üreticiye ücretsiz silajlık mısır desteği sağlayacak07 Kasım 2022 Pazartesi 01:26
  • Yenimahalle Belediyesi personele Çevre Okuryazarlığı eğitimi verildi07 Kasım 2022 Pazartesi 00:20
  • Pursaklar Belediyesi Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi ‘TEDİ’yi kullanıma açtı07 Kasım 2022 Pazartesi 00:18
  • İşletmeci Ahmet Turan Hoşaf 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine ‘sıcak yemek’ dağıtıyor07 Kasım 2022 Pazartesi 00:15
  • İşbirliği Yazılım Eğitimleri Başladı07 Kasım 2022 Pazartesi 00:11
  • Hacı Bayram Veli Müzesi’ne ziyaretçi akınına uğradı05 Kasım 2022 Cumartesi 03:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti