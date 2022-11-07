Çocuk Etkinlik Merkezlerinde “Okul Dışarıda Günü” kapsamında dersler açık havada işlendi

Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Etkinlik Merkezlerinde “Okul Dışarıda Günü” kapsamında dersler açık havada doğa ile iç içe gerçekleştirildi.

Çocuk Etkinlik Merkezleri, küresel bir kampanya olan “Okul Dışarıda Günü” kapsamında geri dönüşüm temalı bir etkinliği açık havaya taşıdı. Etkinlikte çocuklar; sürdürülebilir yaşam pratikleri ile merkez içinde ve dışında gerçekleştirdikleri aktiviteleri açık havada yapmanın keyfini çıkardı. Açık havada geçirilen zamanın çocukların gelişimine olan katkısına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, ABB’nin Çocuk Etkinlik Merkezlerinde çocuklar öğretmenleriyle havanın tadını çıkardı.

DOĞA İLE BAĞLARINI GÜÇLENİYOR

Açık havada geçirdikleri zamanın çocukların gelişimine katkısına dikkat çekilmesi ve çocukların doğayla olan bağının güçlendirilmesi amaçlanan “Okul Dışarıda Günü”nde Başkentli minikler tüm gün derslerini doğa ile iç içe vakit geçirerek yaptı. 36-66 aylık çocukların eğitim aldığı 16 merkezde yapılan etkinlikte dramadan spora, geri dönüşüme uygun malzemelerle ürün üretmeye kadar birçok faaliyeti öğretmenler eşliğinde hem oynayarak hem de öğrenerek gerçekleştirdi.



