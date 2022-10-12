  • BIST 3.517,75
  • Altın 997.969
  • Dolar 18.5442
  • Euro 17.9637
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı

Etimesgut Belediyesi, Etimesgut Kaymakamlığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Etimesgut'ta "Çocuk Görüşme Merkezi" açılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı

Protokolü, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse birlikte imzaladılar. Protokolde, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararlarının uygulanacağı alanlarda çocuğun üstün yararının esas alınması ve çocuk görüşme merkezi açılması yönünde görüş bildirildi. Protokolün paydaşları arasında yer alan Etimesgut Belediyesi, tesisinde yasa ve mevzuatlar çerçevesinde çocuk görüşme merkezi oluşturdu.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK

 İmzalanan protokolün amacı şöyle özetlendi: "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi için başvurması halinde, teslim işleminin çocuğun fikri, ruhi ve bedeni gelişimine zarar vermeyecek bir ortamda sağlanması hususlarında teslim merkezlerinin temin edilmesiyle mağdur hizmetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır"

UZMAN GÖZETİMİNDE UYGULAMA 

Açılan merkez ile mahkeme kararları doğrultusunda çocukların teslimi, ilam ve tedbir kararları çocuğun gelişimini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzman gözetiminde daha sağlıklı bir ortamda uygulanacak. Çocuk Görüşme Merkezi'nde uzman odaları, çocuk oyun alanları ve görüşme birimleri hizmet veriyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mogan’da yarış hız kesmedi12 Ekim 2022 Çarşamba 02:58
  • Kütüphanelerde üye sayısı artıyor12 Ekim 2022 Çarşamba 02:56
  • Palamut Festivali Başlıyor12 Ekim 2022 Çarşamba 02:00
  • Gençler Pursaklar'la Tanıştı12 Ekim 2022 Çarşamba 01:54
  • Uzay Bilimleri Sempozyumu Yapılacak12 Ekim 2022 Çarşamba 01:51
  • Stantlar yoğun ilgi gördü12 Ekim 2022 Çarşamba 01:49
  • Başkentte Her Can Değerlidir12 Ekim 2022 Çarşamba 00:47
  • Piyade'de yollar yenileniyor12 Ekim 2022 Çarşamba 00:45
  • Haydar Baş’ın ismi Yenimahalle’de yaşayacak11 Ekim 2022 Salı 03:18
  • TEKNOMER’e Valorant Oyunuyla açılış11 Ekim 2022 Salı 01:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti