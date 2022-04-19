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Çocuk Kulübü,  Başkentli Çocukların eğlence merkezi oldu

Başkent Millet Bahçesi’nde bulunan Çocuk Kulübü, çocukların eğlence merkezi oldu.
Çocuk Kulübü,  Başkentli Çocukların eğlence merkezi oldu

Kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlencenin olduğu Çocuk Kulübü çocukların beğenisini topladı.

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ÇOCUK KULÜBÜ MUTLULUK KAYNAĞI OLDU

Çocukların mutlu olacağı projeler hayata geçirmeyi çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel alanda çocuklarımızın neşeli kahkahalarını duyduğumuz için çok mutluyuz. Çocuk Kulübümüz her gün birbirinden güzel, pırıl pırıl yavrularımızla dolup taşıyor. Çocuklar ve ebeveynleri kulübe büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz etkinlik programlarımızla Çocuk Kulübü'nü daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuk kulübümüz herkes için mutluluk kaynağı oldu, inşallah hep de böyle olacak…” dedi.

Başkent Millet Bahçesi'nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Ankaramızın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşımız burada kendine göre bir eğlence bulabiliyor, buraya gelen herkes neşe içinde alandan ayrılıyor. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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