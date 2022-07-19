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Çocuk Şenliği Altınova'da

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde ilçenin her mahallesine sırayla kurulan olan oyun istasyonlarında çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulmaya devam ediyor.
Çocuk Şenliği Altınova'da

Pursaklar Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve binlerce çocuğun katılım sağladığı 2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlenmeye devam ediyor. 

Saray Mahallesi, Gümüşoluk Mahallesi ve Sirkeli Mahallesinde gerçekleştirilen, çocukların büyük ilgi gösterdiği "Çocuk Şenlikleri" Altınova mahallesindeki çocuklara misafir olmaya başladı. 16.00 ile 21.00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinliklerle, mahallenin minik sakinlerini ağırlıyor.

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MİNİKLER AĞIRLANDI 

Çocukların yaz aylarında eve tıkılıp kalmalarının önüne geçmek ve eğlenirken sosyalleşmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklara ve gençlere ilçede ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri mutlu ediyor. Her fırsatta şenlik alanlarına uğrayarak çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. İlçemizdeki her çocuğumuza ulaşmak için ilerleyen günlerde diğer mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz’’ dedi.
 

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