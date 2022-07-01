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Çocuk Şenliği Başlıyor

Pursaklar Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve binlerce çocuğun katılım sağladığı 2.Pursaklar Çocuk Şenliği başlıyor.
Çocuk Şenliği Başlıyor

İlçede yaşayan çocuklar için bugüne kadar birden çok başarılı projelere imza atan Pursaklar Belediyesi, birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı Çocuk Şenliği ile çocukların gönüllerince eğlenmelerine fırsat sunacak.
Belediye ekipleri tarafından, ilçenin çeşitli noktalarına kurulacak olan Çocuk Şenliklerinde şişme oyun parkları, kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, Bubble Show, palyaçolar, animatörler, geleneksel oyunlar vb. çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. 5 Temmuz'da başlayacak olan şenlik gösterileri 2 Ağustos’ta ise son erecek.

‘‘Hep birlikte çok eğleneceğiz’’

Çocukları eğlendirmek ve boş vakitlerini verimli geçirmeleri için şenlik düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğlence ve oyun dolu bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Günümüzde ne yazık ki çocuklarımız ekranlara bağımlı olarak yaşıyor. Onun için oyun çok önemli. Bundan dolayı çocuklarımızın eğlenceye doymaları için 1 ay boyunca renkli etkinlikler ve gösteriler düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın sevinç, heyecan ve mutluluğuna ortak olacağız. Hep birlikte çok eğleneceğiz. Tarihleri takip edin. Kaçırmayın derim" dedi.

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