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Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Yenimahalle Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitim öğretim yılı ara tatilini, çocuk oyunları temalı Çocuk Tiyatro Festivali ile eğlenceye dönüştürecek.
Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Festival, 15 Kasım Salı günü 2 seans olarak saat 13.00 ve 15.00’de belediyenin Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda “Pinokyo” adlı tiyatro oyunu ile başlayacak. 

PİNOKYO, KÜÇÜK PRENS, ÇİZMELİ KEDİ… 

Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu’nun sergileyeceği oyunlar, 17 Kasım Perşembe Küçük Prens, 18 Kasım Cuma Çizmeli Kedi saat 11.00 ve 14.00 seansları ile Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda devam edecek.

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BİLETLERİ ÜCRETSİZ 

Çocuklarını oyunlara götürmek isteyen vatandaşlar, biletleri belediye yanında yer alan Dört Mevsim Tiyatro Salonu’ndan ücretsiz olarak temin edebilecek.
 

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