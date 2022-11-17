Çocuk Tiyatro Festivali’nde Pinokyo

Yenimahalle Belediyesi eğitim öğretim yılı ara tatilini, Çocuk Tiyatro Festivali ile eğlenceye dönüştürüyor. Festivalin ilk buluşması Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda “Pinokyo” adlı tiyatro oyunu ile başladı.

Festivalin ilk oyunu Pinokyo, çocuklara doğru söylemenin erdemini aşılarken salonu dolduran 600’e yakın minik sanatsever Pinokyo'nun maceraları eşliğinde eğlenceli bir serüvene çıktı.

Kahkahaların havada uçuştuğu oyunda, yaşlı marangoz Gepetto Usta ve ağaç kütüğünden yaptığı kukla Pinokyo'nun arkadaşlık hikâyesi anlatıldı. Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, oyun içerisinde yer alan danslar, etkileyici kostümler ve ışık efektleri ile de unutulmaz bir gün yaşadı.

FESTİVAL DOLU GEÇECEK

Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu’nun sergileyeceği oyunlar, 17 Kasım Perşembe Küçük Prens, 18 Kasım Cuma Çizmeli Kedi saat 11.00 ve 14.00’de 2 seans olarak 19 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da Yaramaz Kediler ve 20 Kasım Pazar günü yine saat 14.00’da Fırtına adlı çocuk oyunları ile Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.

Çocuklarını oyunlara götürmek isteyen vatandaşlar, biletlerini Dört Mevsim Tiyatro Salonu’ndan ücretsiz olarak temin edebilecek.