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Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açılıyor

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin uygulamalı trafik eğitimi alabilecekleri Çocuk Trafik Eğitim Parkı, bugün Ankara’nın Başkent oluşunun 99.yılında açılıyor.
Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açılıyor

Eymir Mahallesi’nde kurulmuş olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra AFAD ve ilkyardım eğitimi verecek şekilde yapıldı. 

6 BİN 100 METREKARE ALAN 

Alanda; 1 adet 3 derslikli eğitim binası, 10 adet özel yapım akülü eğitim aracı, 1 adet AFAD binası, 1 adet ilkyardım binası bulunuyor. Ayrıca 1 adet amfi, 1 adet gözetleme kulesi, 1 adet üst geçit, tam otomatik sinyalizasyon sistemi, 1 adet tren istasyonu ve tren yolunun yanı sıra 3 – 12 yaş trafik eğitim pisti yer alıyor. Bisiklet yolları ile küçük şehir merkezi şeklinde tasarlanan 6.100 metrekare alan üzerine kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 18 yaş grubuna kadar hitap edebilecek bir Trafik Eğitim Kompleksi olarak çocuklarla buluşuyor.

MİNYATÜR ANKARA 

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın, Ankara’nın Başkent oluşunun 99.yılında açılması dolayısıyla, Başkent’in Anıtkabir, İlk Meclis Binası da dâhil olmak üzere en önemli simgesel yapıları park alanında minyatür şeklinde bulunuyor.

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FARKINDALIK SAHİBİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRECEĞİZ 

Miniklerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çocuklarımızın farkındalık sahibi bilinçli bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Geleceğin sürücü adayları olarak, trafik kurallarını bilmeleri ve ilkyardım eğitimi almalarını hem onların hem de ailelerinin huzuru için bir şart olarak görüyoruz.” dedi.

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