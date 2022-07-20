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Çocuklar afetlere hazırlığı öğreniyor

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü ve Save the Children Türkiye Ülke Ofisi 6-18 yaş grubu çocuklara “Afetlere Hazırlık Eğitimleri” veriyor.
Çocuklar afetlere hazırlığı öğreniyor

Türkiye, hem coğrafi konumu hem de küresel iklim krizi sebebiyle birçok doğal felakete karşı risk olasılığı en yüksek ülkeler arasında. Son yıllarda gerçekleşen afetlerle çokça insanın ölümü ya da kaybolması, toplumların iklimle bağlantılı afetlere karşı nasıl hazırlanıp karşılık vermesi gerektiği sorusunu gündeme getirdi. 
Save the Children Türkiye Ülke Ofisi Afetlere Hazırlık Planı ve Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü iş birliğiyle oluşturulan proje, çocukların afetlere karşı farkındalıklarının arttırılması ve olası afet sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler vermeyi hedefliyor.

AFETLERE HAZIR BİR NESİL 

Eğitimler, Türkiye’de en sık rastlanan deprem, sel, yangın/orman yangını ve heyelan afetlerinden ve bu afetlere hazırlık süreçlerinden oluşuyor. Bugüne kadar 3.000’in üzerinde çocuğun katıldığı eğitimler; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da uygulanıyor. Uygulanan eğitimlerle 4.000’in üzerinde çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.
 

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