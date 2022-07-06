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Çocuklar eli boş gitmiyor

Çocuklara sevgiyle yaklaşan, onlara küçük hediyeler veren Başkan Ertuğrul Çetin, minikleri makamında konuk ediyor.
Çocuklar eli boş gitmiyor

Geleceğin akışında büyük değişimlere imza atacak olan çocuklarla keyifli dakikalar geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, minik çocuklarla tek tek yakından ilgilendi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, güler yüzle ve tebessüm eden bakışlarla kendisini selamlayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI 

Çocuklarımızla bir araya geldiklerinde zamanın su gibi akıp gittiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceği inşa ederken, çocuklarımızı her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Bizleri ziyarete gelen çocuklarımızın, gelecekte bu makamların sahibi olacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek adına Belediye olarak gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Çocuklar bizim, yarınımız ve geleceğimizdir. Çocuklarımıza ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız için" dedi. 
Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak diyalogların yaşandığı ziyaretlerin ardından çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.
 

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