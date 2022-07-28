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Çocuklara atölye eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Usturlab Deneyim Merkezi iş birliğiyle ABB Çocuk Kulübü üyelerine yönelik “Çocuklar İçin Atölye” programını başlattı.
Çocuklara atölye eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi “öğrenci dostu” uygulamalarla sanatı, bilimi ve teknolojiyi küçük yaşta aşılamak Usamacıyla eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. ABB, Ankara Kalkınma Ajansı ve turlab Deneyim Merkezi ile iş birliği yaparak Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi 7-12 yaş arasındaki yaklaşık 800 çocuğa yönelik “Çocuklar için Atölye” çalışması başlattı. Proje sonunda ücretsiz eğitim desteği verilecek. 

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BİLİMLE BULUŞUYORLAR 

Felsefe, sanat ve bilimsel üretim sürecini daha erişilebilir hâle getirmeyi ve tabiatın bu çağdaki yolculuğuna eşlik etmeyi amaçlayan ABB ile Usturlab Deneyim Merkezi bu projeyle; bilimi sokağa, oyunlara, şehirlere ve okul sıralarına taşıyarak dezavantajlı çocukları da bilim ve teknoloji ile buluşturmayı hedefliyor. 


 

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