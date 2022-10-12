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Çocuklara geri dönüşüm eğitimi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sıfır atık ve geri dönüşüm hassasiyeti ATİKO’yu yollara düşürdü.
Çocuklara geri dönüşüm eğitimi

Mamak Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak, geri dönüşüm konusunda onları bilinçlendirmek için harekete geçti. Sıfır atık bilinci ile oluşturulan bu çevreci otobüsle, Mamak’ta çocuklara geri dönüşüm eğitimi verilecek. 

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İLK DURAK HASAN TAHSİN İLKOKULU 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu’nda öğrencilerle birlikte ATİKO’da geri dönüşüm eğitimine katıldı.  Mamak’ın çevreci otobüsünde geri dönüşüm ve  sıfır atık konusunda çocukların  bilinçlenebileceği  renkli bir dünya oluşturuldu. ATİKO’ya binen çocuklar bu renkli dünyada eğlenerek öğrenmenin tadına vardı. 

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MİNİKLERE ARMAĞAN ETTİ 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse," Çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi önemli. Bizler de bu düşünceden hareketle Atiko'yu yola çıkardık. ATİKO, mahalle mahalle gezerek çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verecek. Mamak’ımızın güzel çocuklarına armağanımız olsun" dedi.

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