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Çocuklara toplu sünnet şöleni 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, belediyenin düzenlediği Yaz Konserleri’nde çocuklara toplu sünnet şöleni müjdesi verdi. Ercan, “600 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz” dedi. 
Çocuklara toplu sünnet şöleni 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yaz Konserleri’nde toplu sünnet şöleni düzenleneceğini açıkladı. Ercan, Sincan ile ilgili projelere değindiği konuşmasında, “Sizin mutluluğunuz, duanız bizim yolumuzu açıyor. Bana diyorlar ki salgında birçok belediye yatırım yapamadı, işçisine maaş ödeyemeyecek duruma geldi ama siz işçiye en çok zammı yapan belediye oldunuz, hiç borçlanmadan yatırımlara devam ettiniz. Bir kuruş kredimiz yok hamdolsun. Sosyal yardımları kat be kat artırıyoruz, gıda kolisiyle, temizlik malzemesiyle yardımlarımızı sosyal destek kartıyla yapıyoruz. İşte şimdi 600 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz” ifadelerini kullandı. 

TATLISES KONSER VERDİ 

Sincan Belediyesi yaz konserlerinin bu haftaki konuğu duayen sanatçı İbrahim Tatlıses oldu. İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, birbirinden güzel şarkılarıyla Sincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Çevre ilçelerden de Tatlıses hayranları Sincan’a akın etti.


 

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