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Çocuklara Yaz Hediyesi

Mamak çocuk sesleriyle şenlendi. Mamak Belediyesi’nin çocuklara yaz hediyesi “Çocuk Şenlikleri” başladı. 75. Yıl Amfi Tiyatro’da ilk şenlik gerçekleştirildi.
Çocuklara Yaz Hediyesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Yardımcıları ile belediye meclis üyelerinin katıldığı şenlikte eğlence en üst seviyedeydi.  “Haydi Hep Birlikte Eğlenelim” diyen Mamak Belediyesi, çocuklar için her şeyi düşündü. Palyaço gösterisinden illüzyona… Senlikte çocuklar eğlencenin tadına vardı. Dans ettiler, şarkılar söylediler… 

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ŞENLİKLER DEVAM EDECEK 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Siz Çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bizler sizin için çalışıyoruz. Eğitim, kültür, sosyal faaliyetler ve spor dallarında her zaman yanınızdayız. Bu şenlikle yaz tatilinize renk katmak istedik. Sizin bir anlık mutluluğunuz bile bizim için çok kıymetli. Siz mutlu iseniz biz mutluyuz. Şenliklerimiz devam edecek inşallah” dedi.

Ağustos ayı boyunca her Cuma günü Mamak, çocuk sesleriyle şenlenecek. Mamak Belediyesi Çocuk Şenlikleri ile 19 ve 26 Ağustos’ta da 75. Yıl Amfi Tiyatro’da çocuklarla buluşacak.
 

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