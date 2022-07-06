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Çocukların mini bot keyfi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Atatürk Botanik Bahçesi’ne kurulan 50 cm derinliğe sahip mini bot havuzu çocukların eğlence merkezi oldu.
Çocukların mini bot keyfi

5-9 yaş çocuklar için haftanın yedi günü hizmet veren havuzda bulunan tek kişilik 6 adet mini bot minik eller tarafından çevrilerek suyun üstünde gezinti fırsatı sunuyor. Her bir çocuğun 5 dakikalık biniş süresine sahip olduğu eğlenceli havuz, 15.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor. 

DOYASIYA EĞLENCE 

Çocukların burada ücretsiz eğlencenin tadını doyasıya çıkarttıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımıza ücretsiz mini bot keyfi sunuyoruz. Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi Keçiören’e hizmetkâr olduk, yeni oyun ve spor alanları inşa ederek çocuklarımız ve gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân tanıdık.” dedi. 

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